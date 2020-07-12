Rus komünistler Ayasofya kararına tepkili

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararına tepki gösteren Rusya’nın Komünistleri Partisi, Türkiye’ye seyahat etmeme çağrısı yaptı

Danıştay'ın Ayasofya'yı müze statüsünden çıkarmasının ardından tüm dünyadan Türkiye'ye karşı tepkiler gelmeye devam ediyor...

Ayasofya’nın müze statüsünün iptali ve cami olarak ibadete açılmasına bir tepki de Rusya’nın Komünistleri Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Sidorov'dan geldi.

KOMÜNİSTLERİN SÖZCÜSÜYÜM

Bir komünist ve bin yılı aşkın tarihi olan bir ülkenin vatandaşı olarak, partimdeki pek çok komünistin fikrini dile getiriyorum" diyen Sidorov, şöyle devam etti:

"TATİLE GİTMEYİN"

"Türkiye hükümeti Ayasofya’ya müze statüsünü iade etmediği sürece Rusya vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaya çağırıyorum.



Türkiye, Rusya ile diğer ülkelerin dini ve insani kurumlarının defalarca yaptığı açıklamaları dikkate almıyor. Rusya hükümetiyle toplumunun bu davranışa güçlü bir yanıt vermesi gerekmektedir."