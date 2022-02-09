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    Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı

    Rus Donanması'na ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin Boğaz'dan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botları eşlik etti.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 00:47
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    Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı

    Rus Donanması'na ait 112 metre uzunluğundaki 127 borda numaralı Minsk, 120 metre uzunluğunda 102 borda numaralı Kaliningrad ve 112 metre uzunluğunda 130 borda numaralı Korolev, gemileri saat 23.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

    SAHİL GÜVENLİK BOTLARI EŞLİK ETTİ

    Karadeniz'e açılan savaş gemilerine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

    Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı ndan geçerek Karadeniz e açıldı #1

    Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı ndan geçerek Karadeniz e açıldı #2

    Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı ndan geçerek Karadeniz e açıldı #3


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