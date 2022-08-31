Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın güneyde yaptığı saldırıları püskürttüğünü açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna ordusunun saldırılarının başarısız olduğunu öne sürdü. Rus birliklerinin saldırıları geri püskürttüğünü belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş devam ediyor.

189'uncu gününe ulaşan savaşta her iki ülkede de büyük kayıplar verildi.

Konuya ilişkin olarak Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgilendirmeler yapan Konaşenkov, iki gündür Ukrayna birliklerince yapılan saldırıların geri püskürtüldüğünü belirtti.

"Ukrayna ordusu 4 savaş uçağını kaybetti"

1700'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini ileri süren Konaşenkov, "İki gündür Mıkolayiv-Krivorojskiy ve diğer yönlere yapılan başarısız saldırılarda Ukrayna ordusu 2 adet Su-25 model, 1 adet Su-24 model ve 1 adet Mig-29 savaş uçağını kaybetti. Ayrıca havada 3 adet Mi-8 model Ukrayna helikopteri vuruldu. Rus birliklerince 63 Ukrayna tankı, 59 askeri araç, 48 zırhlı araç, 14 ağır makineli silahlı pikap ve 1700'den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi." dedi.

50 milliyetçi Ukraynalı öldürüldü

Öte yandan Donetsk bölgesinde 10. Dağ Komanda Birlikleri'ne ait geçici konuşlanma noktasının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, yaklaşık 50 milliyetçi Ukrayna gücünün etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

10 hedef vuruldu

Hava muharebe taktik birlikleri tarafından Herson bölgesinde; Novovorontsovka, Lozovoye, Belousovo, Dobryanka, Pervomayskoye’de, Dnipro bölgesinde Zelenodolsk’te, Donetsk bölgesinde Marinka, Zaytsevo, Soledar, Bahmut’taki hedeflerin vurulduğunu aktaran Konaşenkov, 3 füze ve topçu deposu ile birlikte hava savunma füze sisteminin de yok edildiğini belirtti.

İmha edilenler

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 280 uçak, 151 helikopter, 1844 insansız hava aracı, 371 hava savunma füze sistemi, 4 bin 592 tank ve zırhlı araç, 822 çok namlulu roketatar, 3 bin 360 obüs ve havan topu, 5 bin 155 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

- "Kiev, Zaporijya Nükleer Santrali'nde provokasyonlara devam ediyor"

"Bir mermi katı radyoaktif binasına çarptı"

Kiev yönetiminin provokasyonlara devam ettiğini ileri süren Konaşenkov, "Nükleer santral topraklarının Ukrayna topçuları tarafından bombalanması sırasında, bir mermi katı radyoaktif atık işleme kompleksinin binasına çarptı. Santralin bombardımanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Nikopol bölgesindeki Kahovka rezervuarının karşı kıyısındaki ateşleme konumundan gerçekleştirildi." diye konuştu.

AA'nın aktarımına göre; Konaşenkov, santraldeki radyasyon durumunun normal düzeyde olduğunu bildirdi.