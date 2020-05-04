S. Arabistan'dan Türkiye'ye 143 Türk vatandaşı getirildi

Van'a getirilen 143 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için öğrenci yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor...

Suudi Arabistan'da Van'a getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 143 Türk vatandaşını taşıyan uçak, bugün Ferit Melen Havalimanı'na indi.

SAĞLIK KONTROLLERİ TAMAMLANDI

Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, büyükşehir belediyesine ait halk otobüsleriyle Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu’na götürüldü.

14 GÜN GÖZETİM ALTINDA TUTULACAKLAR

Yurda yerleştirilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak.

Öte yandan, getirilen vatandaşlar, yetkililere teşekkür edip, Suudi Arabistan'da çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Yolculuğun iyi geçtiğini belirten vatandaşlar, ramazanı ülkelerinde geçirecekleri için mutlu olduklarını belirtti.