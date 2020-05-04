Dolar
7.0299
0.3039%
Euro
7.694
-0.1272%
Altın
1707.84
0.4387%
Borsa
98758.8
-2.3254%
G. Altın
385.832
0.6049%
Bitcoin
61105.37
-0.864%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    S. Arabistan'dan Türkiye'ye 143 Türk vatandaşı getirildi

    Van'a getirilen 143 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için öğrenci yurduna yerleştirildi.
    • DHA
    • 04.05.2020 - 14:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    S. Arabistan'dan Türkiye'ye 143 Türk vatandaşı getirildi

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor...

    Suudi Arabistan'da Van'a getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 143 Türk vatandaşını taşıyan uçak, bugün Ferit Melen Havalimanı'na indi.

    SAĞLIK KONTROLLERİ TAMAMLANDI

    Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, büyükşehir belediyesine ait halk otobüsleriyle Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu’na götürüldü.

    14 GÜN GÖZETİM ALTINDA TUTULACAKLAR

    Yurda yerleştirilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak.

    Öte yandan, getirilen vatandaşlar, yetkililere teşekkür edip, Suudi Arabistan'da çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Yolculuğun iyi geçtiğini belirten vatandaşlar, ramazanı ülkelerinde geçirecekleri için mutlu olduklarını belirtti.

    Görüş Bildir