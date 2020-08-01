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Sabiha Nine inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor

Sabiha Nine inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor

Telef olan ineğin ardından feryadı ile herkesin dikkatini çeken Sabiha Özel'e birçok hayırseverin desteği ile inek ve buzağı alındı.