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    Sabiha Nine inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor

    Telef olan ineğin ardından feryadı ile herkesin dikkatini çeken Sabiha Özel'e birçok hayırseverin desteği ile inek ve buzağı alındı.
    • İHA
    • 01.08.2020 - 11:52
    • Güncelleme : 01.08.2020 - 11:52
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    Sabiha Nine inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor

    Denizli'nin Altındere Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Sabiha Özel’in, 1 yıl önce otlatmak için meraya götürdüğü ineği bir anda uçurumdan düşerek telef oldu.

    Sabiha Nine'nin çocuğu gibi sevdiği ineğinin ardından döktüğü gözyaşları ise Türkiye’nin gündemine oturdu.

    BU BAYRAM İNEKLERİYLE BERABER

    Özel’in gözyaşlarını gören birçok kurum ve hayırsever harekete geçerek yaşlı kadına 6 inek aldı.

    Olayın ardından tek odalı evinde mutlu bir yaşam süren Özel, bu bayramda çocuğu gibi sevdiği inek ve buzağılarıyla vakit geçiriyor.

    Sabiha Nine inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor

    Sabiha Nine inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor #1

    Sabiha Nine inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor #2

    Sabiha Nine inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor #3

    Sabiha Nine inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor #4

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