Sadece keskin gözler fark edebilir! Kediyi 15 saniyede bulun

Optik yanılsamalar, beyin ve göz arasındaki işbirliğinin sınırlarını zorlayan en eğlenceli görsel oyunlardan biri.

Dönen dairelerden yok olan noktalara kadar pek çok illüzyon, zihnimizi gerçekte var olmayan şeyleri görmeye yönlendiriyor.

Bu kez karşımızda renk, ışık ve gölge oyunlarıyla hazırlanmış özel bir görüntü var.

Görselin içine ustaca gizlenmiş bir kedi, dikkati güçlü olanlar tarafından yalnızca birkaç saniyede fark edilebiliyor.

Görsel algınız ne kadar güçlü? Kediyi 15 saniye içinde bulabilecek misiniz?

Bu optik illüzyon resminde akıllıca saklanan bir kedi var. Ancak kimse onu fark edemiyor.

Sizden bu kediyi 15 saniye içinde bulmanız isteniyor.

Dikkat dağıtıcı tüm unsurları kaldırın ve kediyi tespit edin.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: