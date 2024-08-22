Sadece o bölgede yetişiyor; tadını tuzlu topraktan alıyor... Çankırı’da yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan Kızılırmak kavunu tezgahlarda yerini aldı. Bu kavun çeşidi, tadını bölgeye özel olan tuzlu toprakta yetişmesinden alıyor.

Editör: Yağmur Dinç

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde yetiştirilen ‘on dilim’ olarak bilinen kavun, hasat edildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, bölgede yetiştirilen kavuna yönelik araştırma yaptı.

Hasadı ağustosta başlayıp eylül sonlarına kadar süren kavuna ilişkin araştırmada, Çankırı'nın tuzlu toprağı nedeniyle kavunların kendini korumak amacıyla şeker miktarını artırdığı, bunun da daha lezzetli olmasını sağladığı belirlendi.

TADINI TUZLU TOPRAK VERİYOR

AA haberine göre; Ercoşkun, kavunun Türkiye'de sezona ilk Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden girdiğini, toprağının tuzlu olması sebebiyle Çankırı'daki kavunun ise biraz daha geç olgunlaştığını ve bir miktar düşük verim alındığını söyledi.

Farklı yerlerdeki toprağın farklı tuzluluk oranına sahip olduğunu dile getiren Ercoşkun, "Bu bakımdan tuz ne kadar yüksekse kavun üzerinde stres o kadar yüksek oluyor. Dolayısıyla kavun kendini korumak için sadece sükroz, fruktoz değil, birçok şekeri, karbonhidratı üretiyor. Bunlar da kavuna lezzet katıyor. Çankırı kavununun bir diğer özelliği, kestiğiniz zaman daha jelimsi kıvam görürsünüz. Bu da yine tuzun yarattığı strese dayalı olarak oluşmaktadır." dedi.