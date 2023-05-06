Şadi Yazıcı, 20 yılın önemli yatırımlarını 1 dakikaya sığdırdı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 20 yıl boyunca istihdama yönelik yatırımları 1 dakikada saymaya çalıştı.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs seçim atmosferinde.

Seçime kalan son bir haftada alanlarda, ekranlarda ve sosyal medyada iktidar ve muhalefet, icraat ve vaatlerini anlatmaya devam ediyor.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yeni bir videoya daha imza attı.

"İş ve aş için 20 yılda yapılanlar"

Daha önce sağlık ve ulaşıma dair icraatleri 1 dakikada saymaya çalışan Şadi Yazıcı, bu kez de AK parti'nin 20 yılda istihdam alanında yaptığı icraatleri saymaya çalıştığı videoyu şu ifadelerle paylaştı:

"İş ve aş için; Bilim, teknoloji ve inovasyon üreten yatırımlar destekleniyor, Ar-Ge ve kuluçka merkezleri, Teknoparklar inşa ediliyor."