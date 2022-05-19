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    Sağanak yağış sonrası Üsküdar'da alt geçidi su bastı

    İstanbul'da akşam saatleri itibarıyla etkisini gösteren sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi.
    • 19.05.2022 - 00:39
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 00:47
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    Sağanak yağış sonrası Üsküdar'da alt geçidi su bastı

    Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış İstanbul’da etkili oldu.

    Akşam saatleri itibarıyla İstanbul’da etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi.

    Alt geçit suyla doldu

    Sağanak yağış sonrası Üsküdar’da Altunizade'de bulunan alt geçit su ile doldu. Alt geçitte bulunan mazgalların dolması nedeniyle yağmur sularının tahliye edilememesiyle su dolan alt geçitten geçmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler su dolu alt geçitten geçmekten vazgeçerek alt geçitten çıktı.

    İHA'nın haberine göre, alt geçide dolan suyu boşaltmak için İSKİ ekipleri tahliye çalışması başlattı.

    Sağanak yağış sonrası Üsküdar'da alt geçidi su bastı VİDEO

    Sağanak yağış sonrası Üsküdar da alt geçidi su bastı #1

    Sağanak yağış sonrası Üsküdar da alt geçidi su bastı #2

    Sağanak yağış sonrası Üsküdar da alt geçidi su bastı #3

    Sağanak yağış sonrası Üsküdar da alt geçidi su bastı #4


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