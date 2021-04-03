Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alınırken, yerine Do. Dr. Tolga Tolunay getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları, Resmi Gazetede yayınlandı.

Buna göre;

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI DEĞİŞTİ

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alınırken, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay getirildi.

BÜYÜKELÇİLİKLERE ATAMALAR

Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alınırken, yerine Cahit Bağcı atandı.

Polonya büyükelçiliğine Tahsin Tunç Üğdül'ün yerine Kırgızistan büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat,

Myanmar büyükelçiliğine Haydar Kerem Divanoğlu'Nnun yerine Ali Sait Akın,

Sierra Leone büyükelçiliğine Deha Erpek'in yerine Ekonomik İkili İlişkiler Müdür Yardımcısı Sibel Erkan,

İspanya büyükelçiliğine Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü Burak Akçapar,

Burkina Faso büyükelçiliğine İkili Sİyasi İşler Genel Müdürü Nilgün Erdem Arı atandı.

Hindistan büyükelçiliğine, Şakir Özkan Torunlar'ın yerine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Fırat Sunel,



Kongo büyükelçiliğine, Salih Boğaç Güldere'nin yerine Mehmet Munis Dirik,



Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçiliğine, Can Dizdar'ın yerine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Tugay Tunçer atandı.



İtalya büyükelçiliğine, Murat Salim Esenli'nin yerine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Ömer Gücük,



Irak büyükelçiliğine, Fatih Yıldız'ın yerine Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Güney,



Tayland büyükelçiliğine, Evren Dağdelen Akgün'ün yerine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Serap Ersoy atandı.