Euro
8.4743
0.23%
Dolar
6.9909
0.38%
Altın
403.56
-0.9%
Borsa
1.543
-1.26%
Bitcoin
341.800
-0.23%
EXEN Coin
17.09
-1.89%
-2ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık -2 C
    Sağlık Bakanı Koca: 5 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı

    Sağlık Bakanı Koca: 5 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında 5 milyon'u geçtiklerini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 22:26
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 22:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

    "5 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI"

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Bugün itibariyle 5 milyondan fazla aşı yaptık. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz."

    Sağlık Bakanı Koca: 5 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı #1

    Toplam Yapılan Aşı Sayısı

    5.178.384

    1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

    4.444.733

    2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

    733.651

    Sağlık Bakanı Koca: 5 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir