Sağlık Bakanı Koca: 5 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında 5 milyon'u geçtiklerini belirtti.
- Haber Merkezi
- 16.02.2021 - 22:26
- Güncelleme : 16.02.2021 - 22:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye yönelik bilgilendirmelerde bulundu.
"5 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI"
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün itibariyle 5 milyondan fazla aşı yaptık. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz."
Toplam Yapılan Aşı Sayısı
5.178.384
1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı
4.444.733
2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı
733.651