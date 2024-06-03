Sağlık Bakanı Koca: Burdur'da entübe hastamız kalmadı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisi sonrası durumu ağırlaşan hastalardan 16'sının taburcu edildiğini, 14'ünün tedavilerinin devam ettiğini ve entübe hasta kalmadığını belirtti.

AA & Ensonhaber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25 Mayıs'ta, 2'si yoğun bakımda yatan 33 hastanın Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisine girdiğini hatırlattı.

Diyaliz seansını bitirip eve nakli sağlanan hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler görülmesi üzerine diyaliz tedavisi alan tüm hastaların hastanede gözetim altına alındığını ifade eden Koca, acil durum değerlendirmeleri yapılarak, 2 yoğun bakım hastası dahil, hastaların 14'ünün entübe halde stabilize edildiğini belirtti.

"Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır"

Hastaların 3'ünün Isparta, 23'ünün Antalya, 6'sının Afyonkarahisar, 1'inin ise Denizli'ye diyaliz ve yoğun bakım ihtiyacıyla nakledildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti: