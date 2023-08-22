Sağlık Bakanı Koca: Çanakkale'de 4 kişi dumandan etkilendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişi dumandan etkilendiğini, 23 ambulans ve 4 UMKE timi ile toplam 85 sağlık personelinin görev başında olduğunu belirtti.

AA & Ensonhaber

Çanakkale'de öğle saatlerinde çıkan orman yangını halen devam ediyor.

Birçok ekibin ve gönüllünün seferber olduğu yangının kontrol altına alınması için çabalar sürerken, yangında görev yapan sağlık personeline dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bil verdi.



Bakan Koca, Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: