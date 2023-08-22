Sağlık Bakanı Koca: Çanakkale'de 4 kişi dumandan etkilendi
AA & Ensonhaber

Çanakkale'de öğle saatlerinde çıkan halen devam ediyor.

Birçok ekibin ve gönüllünün seferber olduğu yangının kontrol altına alınması için çabalar sürerken, yangında görev yapan sağlık personeline dair Fahrettin Koca bil verdi.

Bakan Koca, Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Bugün saat 12.54'te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 ambulans ve 4 UMKE timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

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