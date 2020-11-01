Sağlık Bakanı Koca, enkazdan kurtarılan İnci'yi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okan'ı Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.

Dün İzmir'de meydana gelen 6.6.büyüklüğündeki depremin ardından, acılı ve sevindiren haberler birlikte geliyor.

Enkaz altında 17 saat hayat mücadelesi veren, kendisini kurtaran ekiplerin desteğiyle moral bulan 16 yaşındaki İnci Okan, cesaretiyle herkesin gönlünde yer etti.

BAKAN KOCA, İNCİ'Yİ ZİYARFET ETTİ

Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkazdan 17 saat sonra çıkarılan İnci Okan, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördüğü odasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kurtarılmasında kritik rol üstelenen UMKE personeli Edanur Doğan'ı ağırladı.

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"İNCİ, BÜYÜK BİR CESARET GÖSTERDİ"

Ziyarette geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, İnci Okan'ın büyük cesaret gösterdiğini, ekiplerin de gayretiyle bugün mutlu bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

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"İYİ Kİ ORADA BABAM YOKTU, SIĞAMAZDI"

16 yaşındaki İnci Okan da Bakan Koca'ya teşekkür ederek, "Deprem sırasında iyi ki orada babam yoktu, oraya sığamazdı. Ben küçüğüm, kıvrılabildim bir yere. Evde köpeğimle beraber kaldık o da iyi ben de iyiyim. Köpek oteline yerleştirdiler." dedi.

EDANUR DOĞAN: "İYİLEŞİNCE BANA KEMAN ÇALARSIN"

İnci Okan'a enkaz altında müdahale eden Edanur Doğan da şifa dileklerini ileterek, kendisini daha sonra tekrar ziyaret edeceğini belirtti, iyileşince kendisine keman çalmasını istedi.

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"İĞNE KORKUM VARDI AMA ACIMADI"

Bakan Koca'nın, "Edanur Hanım zor şartlarda damar yolu açmaya çalıştı. Acıtmamıştır umarım" esprisi üzerine İnci Okan, "Hayır. İğne korkum vardı ama ona rağmen acımadı çok fazla." dedi.