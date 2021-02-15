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    Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

    Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 23:52
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 00:07
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, illere göre haftalık vaka sayısı, 100 bin kişilik dilimde belirtildi.

    "HER HAFTA 7 GÜNÜN VAKA SAYISINI İLAN EDECEĞİZ"

    Bakan Koca'nın paylaşımıyla yaptığı açıklama şöyle:

    "Son basın toplantımızda illerimizdeki  vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz."

    Tabloya göre;

    İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.

    İLK ÜÇ İL TRABZON, RİZE VE ORDU

    Haftalık vaka sayısında ilk üç il Trabzon, Rize ve Ordu yer aldı.

    Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı #1

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