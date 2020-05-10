Sağlık Bakanı Koca'dan Anneler Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anneler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mayıs ayının ikinci pazarına denk gelen Anneler Günü ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, bir paylaşımda bulundu.

"ARAYA GİRECEK ENGELLER DUYGULARDAN GÜÇLÜ DEĞİL"

Bir anne ile çocuğun sarıldığı fotoğrafı paylaşan Bakan Koca, "Yurt, anayurt olurken orada 'anne' var. Dil, anadil olurken... Bizi hayata ve birbirimize bağlayan annelerimize, kelimelerin tarif edemeyeceği bağlarla bağlıyız. Araya girecek küçük engeller, bağların en güçlüsünü kuran duygulardan güçlü değildir. Anneler Günü'nüz kutlu olsun." dedi.