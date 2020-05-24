Sağlık Bakanı Koca'dan videolu bayram mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında birçok önlemler alınmıştı.

Bu kapsamda Ramazan Bayram'ında sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN VİDEOLU BAYRAM MESAJI

Geçmiş bayramlardan farklı 81 ilde vatandaşlar Ramazan Bayram'ını evde geçirirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından videolu bayram mesajı paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu bayram mesajı