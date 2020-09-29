Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebileceğini belirtti.
- DHA
- 29.09.2020 - 11:13
- Güncelleme : 29.09.2020 - 11:13
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10-16 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır." dedi.
Aygün, sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.