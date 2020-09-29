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    Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebileceğini belirtti.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 11:13
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 11:13
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    Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10-16 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır." dedi.

    Aygün, sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

    Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı #1

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