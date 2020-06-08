Sağlık Bakanlığı, normalleşme tedbirlerini güncelledi

Kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılanların raporları, ikinci bir talimata kadar geçerliliğini sürdürecek.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi.

Yeni tedbirler kapsamında, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, koronavirüs tanılılar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek.

1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları bugünden itibaren verilmeye başlanacak.

RAPORLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILDI

18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılanların raporları, ikinci bir talimata kadar geçerli olacak.

Koronavirüs salgını sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.