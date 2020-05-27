Sağlık Bakanlığı 11 sektöre yönelik tedbirleri açıkladı

Koronavirüs tedbirleri sonrası kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hazırlanan rehberler, tek başlıkta toplanarak yayınlandı.

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine geçilirken, Sağlık Bakanlığı tarafından 11 sektöre yönelik tedbirler hazırlandı.

Hazırlanan tedbirler, 'COVİD-19 Sağlık Yönetimi ve Çalışma Rehberi' başlığı altında toplandı.

Daha önce yayınlanan rehberlerde güncellemeler yapılırken, rehberde 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirlerin ise ilk kez yayınlandığı belirtildi.

Rehberde; 'Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında', 'kozmetik ve parfümeri mağazalarında', 'akaryakıt istasyonlarında', 'market ve süpermarketlerde', 'oto yıkamalarda', 'oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde', 'oto galeri ve oto kiralama işletmelerinde', 'ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmelerde', 'emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofislerinde', 'elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında' ve 'tesisatçılarda' alınması gereken önlemler yer aldı.

MÜŞTERİLER İŞ YERİNE TEK BAŞINA GİRECEK

Buna göre:

"Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında iş yerinin görünür bir yerine korona önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılacak. İş yeri girişlerinde el antiseptikleri bulundurulacak.

Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Müşterilerden, iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek.

Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları özendirilecek. İş yerinde az sayıda personel bulundurulacak şekilde çalışma planı yapılacak."





KOZMETİK MAĞAZALARINDA SOSYAL MESAFE

Kozmetik ve Parfümeri Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler başlıklı rehberde ise bu mağazalarda satışa sunulan ürünlerin, bir kısmının test edilerek alınması nedeniyle virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Kozmetik mağazalarını kapsayan tedbirler:

"Kozmetik mağazalarında içeride kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek bir uyarıcı konulacak.

Bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit kırmızı renkli bir kordon ya da şerit olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilecek.

ÜRÜNLER DENENMEYECEK

Kozmetik ve parfümeri mağazalarında ürünler, camekanlı bölümlerde teşhir edilecek. Müşterilerin istedikleri ürünler, çalışanlar tarafından kasaya getirilecek.

Özellikle göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek.

Parfüm, losyon ve oje gibi ürünlerin test edilmesi için mağaza çalışanları yardımcı olacak. Ürünlere müşterilerin dokunmasını engellenecek. Parfümler, direkt cilde değil, test kağıtlarına uygulanacak."





SALGIN KONTROLÜ GÖREVLİSİ

Öte yandan rehberde, diğer meslek grupları ve çalışma alanlarından farklı olarak madenler ve şantiyelerde, salgın kontrolü için bir görevlinin belirlenmesi istendi.

Bakanlık, salgın kontrolü yapacak kişi için, “Bu kişi ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’ tarafından belirlenen tercihen hekim veya sağlık personeli olmalıdır.” şartı koydu.