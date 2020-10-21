Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı planlaması

Bakanlığın açıklamasında, belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre aşılama yapılacağı kaydedildi. Vatandaşların, risk durumlarını E-nabız sisteminden öğrenebileceği bildirildi.

Havaların soğuması ve yaklaşan kış mevsimi nedeniyle gözler grip aşısına çevrildi.

Sağlık Bakanlığı, gripten (influenza) korunabilmek adına aşı yaptırmak isteyen vatandaşları ilgilendiren bir açıklama yaptı.

RİSK GRUPLARINA GÖRE AŞILAMA YAPILACAK

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak, kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür." denildi.

PEYDERPEY TEMİN EDİLİYOR

Önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtildi.

RİSK DURUMLARI E-NABIZDA

Açıklamada, "Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sisteminden öğrenebilecek. Aşı, hekimlerce sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacak. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacak.

İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır." bilgisi paylaşıldı.