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    Sağlık Bakanlığı'ndan, sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık uyarısı

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı" şeklinde mesajlara karşı uyanık olunması istendi.
    • AA
    • 25.09.2020 - 17:53
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    Sağlık Bakanlığı'ndan, sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık uyarısı

    Sağlık Bakanlığı, bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini bildirdi.

    Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" başlıklı Twitter hesabından, sahte internet sitesi ve telefon uygulamasına ilişkin paylaşım yapıldı.

    "İTİBAR ETMEYİN"

    Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı'na aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

    3 BİN LİRA PANDEMİ DESTEĞİ YALANI

    Dolandırıcıların "her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı" vaadiyle kısa mesaj gönderdiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

    "Resmi kaynağı olmayan yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."

    Sağlık Bakanlığı ndan, sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık uyarısı #1

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