Haberler

İç Haber

Sağlık Bakanlığı'ndan, sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan, sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık uyarısı

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı" şeklinde mesajlara karşı uyanık olunması istendi.