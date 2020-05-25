Sağlık çalışanları, Hayat Bayram Olsa şarkısını söyledi

Sağlık çalışanları, Hayat Bayram Olsa şarkısını söyledi

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"Mesafeler el ele tutuşmamıza engel değil" diyen sağlık çalışanları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerde kalan vatandaşların bayramını kutladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin en ön cephesinde hiç şüphesiz sağlık çalışanları yer alıyor.

Sağlıkçılar, bu kritik görevleri dolayısıyla aylardır ailelerinden uzak kaldı.

Söz konusu çalışanlar, Ramazan Bayramı nedeniyle Şenay Yüzbaşıoğlu'nun "Hayat Bayram Olsa" adlı şarkısını seslendirdi.

"MESAFELER ENGEL DEĞİL"

Videonun sonunda "Mesafeler el ele tutuşmamıza engel değil" diyen sağlıkçılar, herkesin bayramını tebrik etti.

Sağlık çalışanları, 'Hayat Bayram Olsa' dedi VİDEO