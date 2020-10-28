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    Sahte araç muayene sitesiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı

    Ankara merkezli 6 ilde araç muayene danışmanlığı hizmeti verileceği vaadiyle pek çok kişiyi dolandıran suç örgütüne operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 28.10.2020 - 08:39
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 09:28
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    Sahte araç muayene sitesiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı

    Araç muayene şirketinin web sitesini taklit ederek vatandaşları dolandıran bir suç örgütünün varlığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

    Siber Suçlar polisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu koordinesinde taklit web sitesi üzerinden araç muayene danışmanlığı hizmeti verileceği vaadiyle pek çok kişiyi dolandıran suç örgütünü takibe aldı.

    10 KİŞİ YAKALANDI

    Ekipler, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, 10 kişiyi gözaltına aldı. Üç farklı şirket üzerinden faaliyet yürüten şüpheliler Ankara'ya getirildi.

    Sahte araç muayene sitesiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı #1

    YILLIK 2 MİLYON LİRA

    İnternet tarayıcılarına verdikleri reklamlar sayesinde sitelerini sosyal medyada ön plana çıkaran ve araç sahiplerine ücretsiz araç muayenesi vadeden dolandırıcıların, bu yolla yıllık 2 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

    Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve paraya el konuldu.

    Zanlıların kurdukları internet sitesini Aksaray'da bulunan köy evinden yönettiği belirlenirken, yapılan aramada 8 dizüstü bilgisayar ile 266 bin 400 lira nakit para ele geçirdi.

    Sahte araç muayene sitesiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı VİDEO

    Sahte araç muayene sitesiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı #2

    Sahte araç muayene sitesiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı #3

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