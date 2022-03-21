Sahte boşanmayla maaş alan 4640 kişi yakalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vefat eden anne veya babadan yetim, ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşanan 4640 kişi hakkında işlem başlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yetim ve ölüm aylığı alabilmek için anlaşmalı boşanan çiftleri takibe aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), vefat eden babadan yetim, ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenlere yönelik binlerce ihbar geliyor.

İhbarları değerlendiren SGK, harekete geçti.

4640 KİŞİNİN SAHTE BOŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz sene sosyal güvenlik denetmenleri tarafından boşandığı eşi ile birlikte yaşamayan 5759 kişi hakkında denetim yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda 4640 kişinin boşandığı eşiyle birlikte yaşamakta olduğu başka bir ifade ile sahte boşanma yapıkları tespit edildi.

YETİM VE ÖLÜM AYLIĞI KESİLDİ

Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş'ın haberine göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıklarının kesiliyor.

ÖDENEN PARA FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşanma yapıp, aynı evde yaşamayı sürdüren çiftlerin aylıkları kesildiği gibi, para cezasına da çarptırılabiliyor.

Ödenen para ise, faiziyle geri alınacak.

SGK, maaş kesintisi ve paraların iade talebinin yanı sıra ayrıca sahtecilik suçundan ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda da bulunuyor.