Sahte hocaya terör propagandası suçundan tahliye

Cinsel istismar suçundan yargılanan ve hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan ayrı bir dava açılan tutuklu sanık Burhan Dalgalı, tahliye edildi.

Esenler’de kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla, ‘dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 7 yıla kadar hapsi istenen sanık Burhan Dalgalı hakkında, sosyal medyada yer alan başka fotoğraflar nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dava açılmıştı.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yıla kadar hapis istemiyle açılan davadan tahliye edilen ancak ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutukluluğu devam eden sanık Dalgalı'nın, yargılanmasına başlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanık Burhan Dalgalı ile avukatı hazır bulundu.

"YALAN SÖYLEMEM"

Sanık Burhan Dalgalı, savunmasında, “PKK ile hiçbir alakam yoktur. O iftar yemeğine sadece iftar yemeği olduğu için gittim. Propaganda amaçlı bir dua yapmadım. PKK örgütüne karşı bir insanım. HDP üyeliğim kesinlikle yoktur. Beş vakit namaz kılan bir vatandaşım, yalan söyleyemem. Ne bayrak ne Abdullah Öcalan’ın resmini görmedim ama bundan sonra bana ders olsun ki asla HDP’nin adının geçtiği, resminin bulunduğu yerde bulunmayacağım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu ve sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesini ve yargılamaya konu paylaşımları yapan Tuncer Dalgalı'yı tanık olarak talep etti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLEREK TAHLİYE EDİLDİ

Sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, Tuncer Dalgalı'nın tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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