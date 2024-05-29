Sahte ilanla 1 milyon TL'lik vurgun yapan dolandırıcılar tutuklandı E-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilan vererek, müşterilerden kapora ve nakliye bedeli adı altında para alarak dolandırılan 2 şüpheli, Kocaeli'de operasyonla yakalandı.

İHA

Dolandırıcılar her yolu deniyor.

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Bu kez e-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilan verdiler...

Dolandırıcılar, e-ticaret ve ilan platformlarına verdikleri sahte ilanların satışıyla ilgili müşteriler ile çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden iletişim kurdu.

Güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaparak müşterilerden kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle para alan şahıslar polis ekiplerinin radarına takıldı.

1 milyon TL dolandırdılar

Aynı yöntemle birçok müşteri dolandırılırken şüphelilerin hesaplarına yaklaşık 1 milyon TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. 2 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturan şahıslardan H.U.'nun 41 ayrı dosyadan, C.A.'nın ise 6 ayrı dosyadan nitelikli dolandırıcılık suçundan aranması bulunduğu belirlendi.

2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de harekete geçen polis ekipleri, 2 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile birlikte 60 fişek ele geçirildi.

İfadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)