Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesinin kuyubaşı vana sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla bağlandığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Milli Enerji Hedefleri doğrultusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği halinde 2022-2023 yıllarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için yapılan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde yeni bir gelişme yaşandı.

TPAO gelişmeyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Peçenek 2 bin 200 metre derinlikte başarıyla bağlandı"

TPAO'nun Twitter hesabından, "Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2 bin 200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı." paylaşımı yapıldı.

Peçenek adı verilen ekipman Filyos Limanı'na getirildikten sonra 1 Aralık'ta özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla deniz altına indirilmişti.

Sakarya Gaz Sahası'nda toplama haznesi, vana sistemine bağlandı - Video







Doğalgaz rezervleri ulusal şebekeye bağlanacak

Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi gerçekleştirilen doğalgaz ile devam eden aramalarla keşfedilecek doğalgaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amaçlanıyor.