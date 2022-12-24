Sakarya Gaz Sahası'nda toplama haznesi, vana sistemine bağlandı
- 24.12.2022 - 06:36
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Milli Enerji Hedefleri doğrultusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği halinde 2022-2023 yıllarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için yapılan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde yeni bir gelişme yaşandı.
TPAO gelişmeyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Peçenek 2 bin 200 metre derinlikte başarıyla bağlandı"
TPAO'nun Twitter hesabından, "Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2 bin 200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı." paylaşımı yapıldı.
Peçenek adı verilen ekipman Filyos Limanı'na getirildikten sonra 1 Aralık'ta özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla deniz altına indirilmişti.
Sakarya Gaz Sahası'nda toplama haznesi, vana sistemine bağlandı - Video
Doğalgaz rezervleri ulusal şebekeye bağlanacak
Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi gerçekleştirilen doğalgaz ile devam eden aramalarla keşfedilecek doğalgaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amaçlanıyor.