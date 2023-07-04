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ensonhaber.com

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Keremali yaylasında bahçe işi yapan vatandaşlar ile hasbihal etti.

Bir program dönüşü yaylaya uğrayan Vali Kaldırım, bahçede çapa yapan Ahmet amca ile sohbete daldı.

Eline çapayı alıp yardım eden Kaldırım, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ortaya çıkan renkli anlar yüzleri gülümsetti.

Vali Kaldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir program dönüşü Keremali yaylasında bahçe işleri yapan vatandaşlarımıza selam verdik, hal hatırlarını sorduk…



Elimize çapayı aldık. Ahmet amcamız nerdeyse bütün bahçeyi bizi çapa ettirdi.



Gönlü güzel bu asil insanların ürünleri bereketli, haneleri şen olsun inşallah…"