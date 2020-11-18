Sakarya'da 1 haftadır kayıp aile, karantinada çıktı

Adapazarı ilçesinde kendilerinden 1 haftadır haber alınamayan 5 kişilik aile için endişelenen mahalle sakinleri ihbarda bulunurken, ailenin karantinada olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1379 no’lu sokak üzerinde, ev sahibi binaya yeni taşındıkları öğrenilen 5 kişilik aileden yaklaşık 1 haftadır haber alamadı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİ MERAKLA İZLEDİ

Ekiplerin sokağa girmesiyle birlikte evlerinden ve pencerelerinden çıkan mahalleli merak ile olan biteni izledi. Savcılık talimatı ile ailenin haber alınamadığı eve giren ekipler, evde hiç kimseyi bulamadı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği olay, ekiplerin bölgeden ayrılması ile son buldu.

KARANTİNADA OLDUKLARI SÖYLENDİ

Mahallelinin rahat bir nefes aldığı olayda, ev sahibinin koronavirüs nedeni ile karantinada olduğu ve binaya yeni taşınan 5 kişilik ailenin ise karantina nedeni ile bir süredir eve gelmediği de iddia edildi.