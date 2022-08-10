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    Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

    Sakarya Karasu'da denizde kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.
    • 10.08.2022 - 20:34
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    Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

    Sakarya'nın Karasu ilçesi Küçükboğaz mevkisinde ailesiyle denize gelen İ.E. (13), arkadaşlarıyla suyun kenarında oynadığı sırada dalgalara kapıldı.

    Çocuk gözden kayboldu

    Aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren başka bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarılarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, İ.E. ise gözden kayboldu.

    Arama çalışmaları devam ediyor

    Cankurtaran ve dalgıç ekipleri suda ve dronla havadan arama çalışması yürütüyor. Bölgeye çağrılan sahil güvenlik botu da İ.E'yi arıyor.

    Çocuğun ailesinin sahildeki endişeli bekleyişi sürüyor.

    Sakarya da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu #1


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