Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Sakarya Karasu'da denizde kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Küçükboğaz mevkisinde ailesiyle denize gelen İ.E. (13), arkadaşlarıyla suyun kenarında oynadığı sırada dalgalara kapıldı.

Çocuk gözden kayboldu

Aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren başka bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarılarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, İ.E. ise gözden kayboldu.

Arama çalışmaları devam ediyor

Cankurtaran ve dalgıç ekipleri suda ve dronla havadan arama çalışması yürütüyor. Bölgeye çağrılan sahil güvenlik botu da İ.E'yi arıyor.

Çocuğun ailesinin sahildeki endişeli bekleyişi sürüyor.