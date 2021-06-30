Sakarya'da kısıtlamaların kaldırılmasını bekleyemeyen alkollü eğlence mekanına yapılan baskında 17 kişi ve mekan sahibine para cezası uygulandı.

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olması gereken alkollü eğlence mekanına baskın düzenlendi.

1 Temmuz tarihi itibariyle kaldırılacak olan kısıtlamaları bekleyemeden saat sınırlamalarına da uymayan kişilere, eğlenceleri pahalıya patladı.

17 KİŞİ VE MEKAN SAHİBİNE PARA CEZA UYGULANDI

Baskın esnasında yasakları hiçe sayan mekan sahibi ile yaklaşık 17 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri için haklarında idari yaptırım tutanağı düzenlenerek mekan boşaltıldı.

Sakarya'da 17 kişi alkollü mekanda eğlenirken yakalandı VİDEO