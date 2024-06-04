Sakarya'da 30 yıl hapisle aranan firari, yüz tanıma sistemiyle yakalandı Sakarya'nın jandarmanın ihtarına uymayan, yapılan takiple durdurulan kamyonetin kasasında saklanırken yakalanan F.A.'nın 'yüz tanıma sistemi' sayesinde 30 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı.

DHA

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yol uygulaması yaptı.

Jandarma, bir kamyonetin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü.

Yapılan takip sonucu kamyonet durduruldu. Kamyonette arama yapan ekipler, kasada bulunan brandanın altına saklanan kişiyle karşılaştı.

Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, ekiplere TC kimlik numarasını söylemedi.

Yüz tanıma sistemi kullanıldı

Bunun üzerine jandarma ekibi, tabletle şüphelinin fotoğrafını çekerek, ‘Yüz tanıma sistemi’ üzerinden sorgulama yaptı.

22 suçtan 30 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Sorgulamada, şüphelinin 6 ayrı ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak’, 4 ayrı ‘Kasten yaralama’, 3 ayrı ‘Çocuğa karşı cinsel taciz’, 2 ayrı ‘Görevi yaptırmamak için direnme’, 2 ayrı ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘Mala zarar verme’, ‘Güveni kötüye kullanma’, ‘Panik yaratacak tarzda ateş etme’, ‘Ruhsatsız ateşli silah bulundurma’ ve ‘Hakaret’ suçu dahil olmak üzere toplam 22 suçtan kesinleşmiş 30 yıl 7 ay 28 gün hapis cezası olan F.A. olduğu belirlendi.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan F.A., Ferizli 3 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Kamyonetin sürücüsü de gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)