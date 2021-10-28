Sakarya'da 40 yaşındaki hemşire koronavirüse yenildi
Bir süre önce koronavirüse yakalanan hemşire, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hemşirenin, evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 28.10.2021 - 11:50
- Güncelleme : 28.10.2021 - 12:06
Sakarya'nın Erenler Toplum Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki S.Y., bir süre önce koronavirüse yakalandı.
Durumu ağırlaşan hemşire, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yeşil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, koronaya yenik düşen hemşirenin, evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
S.Y.’nin cenazesi, defnedilmek üzere Düzce'ye gönderildi.