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Sakarya'da 40 yaşındaki hemşire koronavirüse yenildi

Sakarya'da 40 yaşındaki hemşire koronavirüse yenildi

Bir süre önce koronavirüse yakalanan hemşire, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hemşirenin, evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.