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    Sakarya'da 70 kilo esrar ele geçirildi

    Sakarya Akyazı'da düzenlenen operasyonda 70 kilo kubar esrar, 900 kök kenevir bitkisi, silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 08.09.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:59
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    Sakarya'da 70 kilo esrar ele geçirildi

    Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde Akyazı ilçesi Madenler Mahallesi'nde ikamet eden, N.B., N. B. ve M.D. isimli şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ticareti yaptıkları tespit edildi.

    70 kilogram kubar esrar ele geçirildi

    Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 70 kilogram kubar esrar, 2 kilogram kenevir tohumu, 900 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 150 tabanca mühimmatı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 60 av tüfeği mühimmatı ve detektör ele geçirildi.

    3 kişi gözaltında

    İHA'nın haberine göre, konuya ilişkin 3 şahıs gözaltına alındı.

    Sakarya da 70 kilo esrar ele geçirildi #1


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