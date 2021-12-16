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    Sakarya'da 92 düzensiz göçmen yakalandı

    Sakarya'da polis ekiplerince, merkezi bölgelerde yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan uygulamada kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 92 şahıs, sınır dışı edilecek.
    • AA
    • 16.12.2021 - 18:12
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 18:15
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    Sakarya'da 92 düzensiz göçmen yakalandı

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışan yabancı uyruklu kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

    92 GÖÇMEN YAKALANDI

    Bu kapsamda; otoban uygulama noktası, otobüs terminali, Kent Meydanı, Gar Meydanı ve ara sokakları ile Tığcılar, Yağcılar ve Karaosman mahallelerinde kontrol yapan ekipler, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 92 düzensiz göçmeni yakaladı.

    SINIR DIŞI EDİLECEK

    Yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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