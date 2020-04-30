Dolar
6.9855
0.5151%
Euro
7.5991
0.5265%
Altın
1716.27
0.1897%
Borsa
101577.99
-0.017%
G. Altın
385.259
0.6352%
Bitcoin
62611.52
1.2066%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Sakarya'da, 94 yaşındaki iki kadın koronayı yendi

    Huzurevi sakini 94 yaşındaki iki kadın, sağlıklarına kavuşarak hastaneden taburcu oldu.
    • İHA
    • 30.04.2020 - 13:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sakarya'da, 94 yaşındaki iki kadın koronayı yendi

    Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastaneden taburcu olan hastalardan iyi haberler gelmeye devam ediyor...

    İleri yaşta olan hastaların da sağlığına kavuşarak, taburcu edildiği görülüyor.

    Sakarya'da 94 yaşındaki iki kadın koronavirüsü yendi ViDEO

    94 YAŞINDAKİ İKİ KADIN VİRÜSÜ ATLATTI

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Melek Nişancı Huzurevi'nde 11 Nisan’da rahatsızlanan ve koronavirüse yakalanan 94 yaşındaki Safiye Aybar ile Rabia Türkkan, Geyve Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Hastanedeki tedavi süreçlerinin başarılı geçmesinin üzerine iki kadın, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

    Alkışlarla hastaneden taburcu edilen iki yaşlı kadın, ambulansla kaldıkları huzurevine gönderildi.

    Görüş Bildir