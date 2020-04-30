Sakarya'da, 94 yaşındaki iki kadın koronayı yendi
Huzurevi sakini 94 yaşındaki iki kadın, sağlıklarına kavuşarak hastaneden taburcu oldu.
- İHA
- 30.04.2020 - 13:55
Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastaneden taburcu olan hastalardan iyi haberler gelmeye devam ediyor...
İleri yaşta olan hastaların da sağlığına kavuşarak, taburcu edildiği görülüyor.
Sakarya'da 94 yaşındaki iki kadın koronavirüsü yendi ViDEO
94 YAŞINDAKİ İKİ KADIN VİRÜSÜ ATLATTI
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Melek Nişancı Huzurevi'nde 11 Nisan’da rahatsızlanan ve koronavirüse yakalanan 94 yaşındaki Safiye Aybar ile Rabia Türkkan, Geyve Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hastanedeki tedavi süreçlerinin başarılı geçmesinin üzerine iki kadın, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Alkışlarla hastaneden taburcu edilen iki yaşlı kadın, ambulansla kaldıkları huzurevine gönderildi.