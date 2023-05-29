Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 22 yaralı

AA
AK Partili seçmenleri taşıyan Salih Karahan yönetimindeki 22 BG 032 plakalı otobüs, Sapanca Yanık mevkisi İstanbul istikametinde, Evren Bulut idaresindeki 06 AVG 91 plakalı tıra arkadan çarptı.
Sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
22 kişi yaralandı
Kazada yaralanan 22 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.