Sakarya'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

İHA
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Çayiçi Mahallesi Yılmaz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda aralarında daha önceden alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunduğu iddia edilen R.D.T. (14), I.A. (22) ve G.U. (20) tartışmaya başladı.
Tartıştığı kişiye ateş etti
Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla G.U.’ya ateş etti. G.U. kanlar içinde yere yığılırken diğer iki kişi olay yerinden kaçtı.
Yaralı tedavi altına alındı
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.