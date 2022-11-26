Sakarya'da araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Sakarya’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde Vakıf Köprüsü girişinde, Ormanköy istikametine doğru ilerlemekte olan E.B. idaresindeki 54 H 3352 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Ağaca çarparak durabildi

İHA'nın haberine göre, şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan E.B. ve S.O.Y. isimli iki yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi

Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarılırken, yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



