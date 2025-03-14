Sakarya'da bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sadece yangın ve kazalara müdahale etmekle kalmıyor, aynı zamanda sokaktaki can dostlarının da yardımına koşuyor. Bu kez ekipler, bir soba bacasında mahsur kalan güvercini kurtarmak için harekete geçti.

SIKIŞAN GÜVERCİN, DİKKATLİCE ÇIKARILDI

Evin mutfağından gelen kuş seslerini fark eden vatandaşlar, durumu hızla itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, titiz bir çalışma yürüterek güvercinin sıkıştığı yeri tespit etti. Uzun uğraşlar sonucunda duvar dikkatlice kırılarak kuş özgürlüğüne kavuşturuldu. İtfaiye ekiplerinin duyarlılığı sayesinde hayata tutunan güvercin, güvenli bir şekilde doğaya bırakıldı.