Avlanma yasağının sona ermesiyle birlikte Sakaryalı balıkçılar, 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek Karadeniz'e açıldı. Kocaali ilçesinden denize açılan balıkçılar, geçen yıla kıyasla su sıcaklığının yeterince düşmemesi nedeniyle kıyıya yakın bölgelerde balık miktarının az olduğunu dile getirdi.

"10-15 GÜN İÇİNDE BALIK MİKTARI ARTABİLİR"

Balıkçı Zafer Tan,

Denizde palamut oldukça fazla görünüyordu, ancak Eylül’ün 10-13’ü arasında neredeyse hiç balık tutamadık. 14-25 Eylül arasında ise balık bolluğu yaşadık. Şimdilerde ise balıkları azar azar getirebiliyoruz. Buna da şükür, önümüzdeki 10-15 gün içinde balık miktarının artmasını umuyoruz. İklim değişiklikleri de etkili olabilir, ancak tecrübeli balıkçılar, suyun sıcak kalması nedeniyle balıkların kıyıya yaklaşmadığını ve avcılığın yeterli seviyede olmadığını düşünüyor

şeklinde konuştu.

KİLOSU 100-120 LİRA ARASINDA SATILIYOR

Balık tüccarı Cihan Tan, palamut bolluğunun küçük kıyı balıkçılarına yansımadığını belirterek,

1 Eylül öncesi balıkçılar palamudun bolluğunu fark etti, fakat biz küçük kıyı balıkçıları olarak aynı şansı yakalayamadık. Bunu daha çok iklim değişikliği ve su sıcaklığına bağlıyorum. Palamut, bu dönemde ihtiyaç duyduğu ideal su sıcaklığını bulamayınca, 12-15 metre altındaki teknelerin avlayabileceği sığ sulara yeterince gelmedi. Bu yüzden küçük balıkçılar olarak bol palamut avından faydalanamadık. Ancak 'gırgır' diye adlandırılan büyük tekneler, bizim ulaşamadığımız derin sularda başarılı bir avcılık gerçekleştirdiler. Şimdi deniz suyunun soğumasıyla birlikte palamudun bizim teknelerimize de nasip olacağını düşünüyorum. Her balıkçının arzusu, bol balık ve uygun fiyatla vatandaşların rahatça balık yemesi. Ancak talep karşılanmadığında fiyatlar ister istemez yükseliyor. Şu an fiyatlar makul seviyede, 1 kilogram balık tezgahlarda 100-120 TL arasında satılıyor