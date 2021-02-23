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    Sakarya'da bekçilerin bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı

    Pamukova İlçesinde bekçilerin gece devriyesi yaparken toplanan Türk bayrağını düzeltmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 04:32
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 04:38
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    Sakarya'da bekçilerin bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı

    Sakarya’nın Pamukova ilçesine bağlı Elperek Mahallesi’nde devriye gezen bekçiler, asılı olan bir Türk bayrağının toplandığını gördü.

    Durum üzerine bekçiler ellerine aldıkları sopalar ile bayrağı düzelttiler.

    Bekçilerin bayrak hassasiyeti ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, bekçilerin toplanmış Türk bayrağını düzelttiği anlar yer alıyor.

    Sakarya'da bekçilerin bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı VİDEO

    Sakarya da bekçilerin bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı #1

    Sakarya da bekçilerin bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı #2

    Sakarya da bekçilerin bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı #3

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