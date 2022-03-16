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    Sakarya'da bir kişi, köpek yüzünden tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kadın, karı-kocayı silahla vurarak yaraladı.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 19:42
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    Sakarya'da bir kişi, köpek yüzünden tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No'lu sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu H.S.(52) ve eşi B.S.’ye (42) balkondan ateş etti.

    BALKONDAN ATEŞ ETTİ

    Kurşunların hedefi olan karı-koca yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırırken şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Sakarya da bir kişi, köpek yüzünden tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı #1

    Sakarya da bir kişi, köpek yüzünden tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı #2

    Sakarya da bir kişi, köpek yüzünden tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı #3

    Sakarya da bir kişi, köpek yüzünden tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı #4


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