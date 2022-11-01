Sakarya'da bir sürücü, siteden çıkarken kapının önünde yatan köpeği ezdi

Sakarya Sapanca'da evinin bulunduğu siteden çıkan Ş.A., kapının önünde yatan sokak köpeğini otomobiliyle ezdi. Yaralanan köpek hayvanseverler tarafından Ankara'ya götürülerek tedaviye alındı.

Önceki gün Sakarya'nın Sapanca Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde meydana gelen olayda, evinin bulunduğu siteden otomobili ile çıkan Ş.A., otomatik kapının açılmasıyla hareket ederken, kapının önünde yatan köpeği ezdi.

Ezdiği köpek bakarak yoluna devam etti

Sürücü, köpeğin sesini duyarak dışarı çıkarken, yerde yatan köpeği gördükten sonra aracına binerek gitti. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bacaklarından yaralanan köpeğin tedavisi için harekete geçildi.

Paw Guards (Pati Koruyucuları) ekibi, Ankara'dan gelerek Sapanca'dan köpeği alıp götürdü. Ankara'ya götürülen köpek, tedavi altına alındı.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı

Otomobilin köpeği ezdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, kurumlara şikayette bulunuldu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü şikayet üzerine soruşturma başlattı.

Ses duyduğunu ancak baktığında köpekte bir kıvranma görmediğini söyledi

Ş.A. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne çağırıldı. Ş.A. ifadesinde kapı açıldığında köpeği fark etmediğini, dışarıdan gelen ses üzerine araçtan inerek baktığında aracın yan tarafında yatan köpeği gördüğünü, herhangi bir kıvranma görmediği için yoluna devam ettiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Ş.A. hakkında idari işlem başlatıldı.

















