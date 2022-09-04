Sakarya'da boğulma tehlikesi geçiren 7 kişilik aileyi cankurtaran kurtardı

Sakarya Karasu'da rüzgar ve dalgaya rağmen denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile, akıntıya kapılarak yardım istedi.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan Sahilpark yanındaki Cankurtaran Grup Amirliği önünde meydana gelen olayda, Kule 10 önünde denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile, bir anda dalgaların arasında kaldı.

Akıntıya nedeniyle dönemediler

Şiddetli rüzgar ve boyu yaklaşık 2 metreyi bulan dalgaya rağmen denize giren aile, kıyıya yakın bir mesafede olmalarına rağmen, akıntı sebebiyle geri dönemedi.

Cankurtaranlar sayesinde kurtuldular

Bağrışmalar üzerine 4 kişilik cankurtaran ekibi, ve bir jetski, ailenin olduğu yere gitti. Saniyeler içinde boğulma vakasına müdahale eden ekipler, aileyi sudan çıkarttı.

Saat 13.30 itibariyle de Karasu Kaymakamlığı tarafından denize girişler bir gün süreyle kısıtlandı.

Sakarya'daki aile cankurtaranlar sayesinde akıntıdan kurtuldu VİDEO





