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    Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 23:49
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    Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

    Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

    Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 5 şüpheli, TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla serbest kalırken,

    3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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