Sakarya’nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan yabancı uyruklu şahsı arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

6 Kasım günü Sakarya'nın Karasu ilçesi Akkum mevkiinde meydana gelen olayda, denize girdikten sonra gözden kaybolan yabancı uyruklu iki kardeşten Achemez A., yaklaşık 2 buçuk saat sonra sağ olarak bulunmuştu.

Diğer kardeş Temmot A.’dan (23) ise hala daha haber alınamadı. Kayıp şahıs için bölgede arama çalışmaları beşinci gününde de sürüyor.

Dalgıçlar arama çalışmalarını sürdürüyor

Bu çerçevede, Amasya’dan sahil güvenlik ekipleri, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE) dört dalgıç ve bir pilot, Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ise dört dalgıç ile arama çalışmalarına destek verdi.

Paramotor desteği

Ayrıca Karasulu balıkçı tekneleri de gönüllü olarak arama çalışmasına katılırken SAKE ekibi paramotor pilotu da şahsın kaybolduğu bölgede havadan arama gerçekleştirdi.

İHA'nın haberine göre, herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da denizde kaybolan şahsı arama çalışmalarına paramotorlu destek VİDEO