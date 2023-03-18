Sakarya'da deprem bölgesine konteyner götüren tır kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı Sakarya’da minibüs, deprem bölgesine konteyner taşıyan tıra ok gibi saplandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolu Bekirpaşa mevkiinde bulunan ışıklı kavşakta, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan ve deprem bölgesine konteyner taşıdığı öğrenilen M.E.E. (22) idaresindeki tıra, Erol Tozan (47) kontrolündeki 41 KF 680 plakalı minibüs arkadan çarptı.

Tıra ok gibi saplandı

Çarpışmanın etkisi ile minibüs adeta kağıt gibi ezildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüs şoförü yaşamını yitirdi

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Tozan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan yaralılar İ.Ş. (48) ve M.Ü. (48) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza sebebi ile trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.