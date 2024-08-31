Drift tutkunları tüm cezalara rağmen bu tehlikeli sürüşten vazgeçemiyor.
Bu kez görüntülerin adres Sakarya oldu...
Serdivan ilçesi Süleyman Binek Caddesi ile Hasır Sokak kesişiminde bulunan kavşakta saat 14.30 sıralarında bir otomobil drift attı.
O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Görüntüler üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası kısa sürede tespit edildi.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 38 BİN 672 LİRA CEZA
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.İ., drift attığı 54 AKL 503 plakalı otomobili ile yakalandı. Yapılan kontrollerde yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu da tespit edilen A.İ.'ye 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı.
ARACI BAĞLANDI
Aracı bağlanarak yediemin otoparkına çekile A.İ. hakkında ayrıca ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten' adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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