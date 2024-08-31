Sakarya'da drift atan alkollü sürücüye 38 bin TL ceza Serdivan ilçesinde güpegündüz otomobili ile kavşakta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıs polisten kaçamadı. Alkollü olduğu da tespit edilen şahsa 38 bin 672 TL ceza uygulanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

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İHA

Drift tutkunları tüm cezalara rağmen bu tehlikeli sürüşten vazgeçemiyor.

Bu kez görüntülerin adres Sakarya oldu...

Serdivan ilçesi Süleyman Binek Caddesi ile Hasır Sokak kesişiminde bulunan kavşakta saat 14.30 sıralarında bir otomobil drift attı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası kısa sürede tespit edildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 38 BİN 672 LİRA CEZA

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.İ., drift attığı 54 AKL 503 plakalı otomobili ile yakalandı. Yapılan kontrollerde yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu da tespit edilen A.İ.'ye 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı.

ARACI BAĞLANDI

Aracı bağlanarak yediemin otoparkına çekile A.İ. hakkında ayrıca ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten' adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)